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بعد تردد أنباء عن عودته إلى برشلونة

تشافي يصدم نيمار

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
تشافي يصدم نيمار
المواطن - فريق التحرير

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صدم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد ارتباط أسمه بالانضمام إلى البارشا.

وقال تشافي في تصريحات إعلامية: ” حقيقة أنا صُدمت بطرح اسم اللاعب البرازيلي نيمار من أجل العودة إلى برشلونة، اللاعب لن يعود لنا”.

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نيمار لن يعود

وتابع مدرب برشلونة: ” لدينا سياسات في سوق الانتقالات ولدينا أولويات نعمل عليها”.

وفي وقت سابق، كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثًا لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، أسباب عدم انتقاله إلى برشلونة.

نيمار وتشافي

وقال النجم الأرجنتيني في تصريحات لـ صحيفة Sport الإسبانية: “بالفعل أردت العودة إلى برشلونة، لم أكن متحمسًا للبقاء في باريس سان جيرمان؛ لأنني لم أشعر بالمتعة في تلك السنتين”.

وتابع اللاعب الأرجنتيني: “تحدثت بالفعل مع خوان لابورتا رئيس برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز وكنت أريد العودة لكنني شعرت أنه ربما تُرفض عودتي للنادي ففضلت الانتقال إلى تجربة مختلفة مع كثير من الهدوء، لقد حققت كل أحلامي ألا وهي الفوز بكل البطولات ثم الفوز بكأس العالم، لهذا كان هذا سبب قراري بالانتقال لصفوف إنتر ميامي”.

وأضاف: “سمعت أن رابطة الدوري الإسباني كانت قررت عودتي لكن كان هناك مشاكل مثل تخفيض الراتب أو توريط برشلونة في قضية ما مثلما كان يحدث وقت وجودي لهذا عدم العودة لبرشلونة كان القرار الأفضل لي”.

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