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يقلهم إلى 4 وجهات مختلفة

تشغيل قطار الحرمين على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
تشغيل قطار الحرمين على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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يعمل قطار الحرمين على مدار 24 ساعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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قطار الحرمين

ويقل قطار الحرمين ضيوف الرحمن إلى 4 وجهات مختلفة.

هذا وتوافد آلاف الحجاج المتعجلين على المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تشارك بها كافة القطاعات الحكومية.

استعدادات طواف الوداع

طواف الوداع

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت في وقت سابق استعدادها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام.

إجراءات تنظيمية

وأفاد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة اتخذت إجراءات تنظيمية عدة ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية؛ لضمان سلاسة تفويج الحجاج وأداء طواف الوداع بيسر وسهولة، مؤكدًا أن المختصين بالحشود في الرئاسة على أتم الاستعداد لتفويج الحجيج لأداء الطواف ابتداءً من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، مع توفير منظومة للإرشاد المكاني في كافة المواقع التي تقع ضمن رحلة الحاج بالمسجد الحرام للتسهيل عليهم، وتوزيع الكثافات على جميع أدوار مبنى المطاف بالتوازي لعدم حدوث ازدحام.

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