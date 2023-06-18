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تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا
المواطن - فريق التحرير

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صدر مرسوم بتشكيل الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرًا.

أحمد نواف الأحمد الصباح

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تشكيل الحكومة الكويتية الجديد:

1 – طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

2 – أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

3 – عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة

4 – د. سعد حمد ناصر البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

5 –  فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.

6 – عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الاسلامية .

7- د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة

8- د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة.

9- د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التعليم

10- سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية

11- محمد عثمان محمد العيبان وزير التجارة وزير الشباب

12- مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية

13- د. جاسم محمد عبد الله الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .

14- فالح عبد الله عيد فالح الرقبة وزيراً للعدل ووزير دولة للشؤون الاسكان.

15- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

 

 

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