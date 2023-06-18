تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا

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صدر مرسوم بتشكيل الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرًا.
تشكيل الحكومة الكويتية الجديد:
1 – طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
2 – أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
3 – عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة
4 – د. سعد حمد ناصر البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
5 – فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.
6 – عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الاسلامية .
7- د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة
8- د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة.
9- د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التعليم
10- سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية
11- محمد عثمان محمد العيبان وزير التجارة وزير الشباب
12- مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية
13- د. جاسم محمد عبد الله الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .
14- فالح عبد الله عيد فالح الرقبة وزيراً للعدل ووزير دولة للشؤون الاسكان.
15- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.