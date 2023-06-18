تشكيل مباراة كرواتيا وإسبانيا المتوقع

تترقب الجماهير مباراة كرواتيا وإسبانيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

نهائي دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تُقام مباراة كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، عند الساعة 9:45 مساء اليوم الأحد، على ملعب “فينورد” في هولندا.

وتأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز هولندا بنتيجة 4\2، في لقاء امتد إلى الوقت الإضافي.

وسيلعب منتخب هولندا الأول لكرة القدم ضد نظيره الإيطالي اليوم أيضًا، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مباراة كرواتيا وإسبانيا

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن التشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا وإسبانيا اليوم، حيث سيدفع الماتادور بالثلاثي الهجومي ألفارو موراتا، ماركو أسينسيو وداني أولمو، فيما تتسلح كتيبة زلاتكو داليتش بخط وسط مميز بقيادة لوكا مودريتش.

ويتوقع أن يبدأ منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم المباراة بالتشكيل التالي؛ دومينيك ليفاكوفيتش، سوزا، مارتين إيرليتش، جوسيب سوتالو، جوزيب يورانوفيتش، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، مودريتش، إيفان بيريسيتش، ماريلو باساليتش وأندري كراماريتش.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الماتادور مباراة كرواتيا وإسبانيا اليوم، كالتالي؛ أوناي سيمون، جوردي ألبا، إيمريك لابورت، روبين لو نورماند، داني كارفاخال، رودري، مارتن زوبيميندي، جافي، أولمو، ماركو أسينسيو، وألفارو موراتا.