تشكيل مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا

كشف المدربان، الإسباني لويس دي لا فوينتي والكرواتي زلاتكو داليتش تشكيلة مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا.

نهائي دوري الأمم الأوروبية

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني مكونًا من: ” أوناي سيمون، جيسوس نافاس، لي نورماند، لابورتي، خوردي آلبا، فابيان رويز، رودريجو، أسينسيو، جافي، يرمي، موراتا”.

أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء مكونًا من: “دومينيك ليفاكوفيتش، مارتين إيرليتش، جوسيب سوتالو، ماتيو كوفاسيتش، أندريج كراماريتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، إيفان بيرسيتش، ماريو بازاليتش، لوكا إيفانوسيتش، جوسيب يورانوفيتش”.

وتنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب نادي فينورد في هولندا.

كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , NPO1 , ALPHA TV , TRT SPOR HD , ZIGGO SPORT VOETBAL, BNT 1 HD BULGARIA.

وتأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز هولندا بنتيجة 4\2، في لقاء امتد إلى الوقت الإضافي.

وكان المنتخب الإيطالي احتل المركز الثالث في البطولة، وذلك بعد فوزه عصر اليوم على المنتخب الهولندي بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل للمنتخب الإيطالي كل من ” فريدريكو دي ماركو ودافيد فراتسي وفريدريكو كييزا”، بينما سجل لمنتخب هولندا هدفين كل من ستيفن بيرجوين وجورجينيو فينالدوم.