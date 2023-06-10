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يقام في مدينة إسطنبول التركية

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الإسباني بيب جوارديولا والإيطالي سيموني إنزاجي، تشكيلة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

تشكيلة الفريقين

وجاء تشكيل مان سيتي مكونًا من: ” إيدرسون في حراسة المرمى، أكانجي، ستونز، دياز، أكي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

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أما تشكيل إنتر ميلان فجاء مكونًا من: ” أونانا، دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، تشالهانوجلو، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو”.

وكان الهولندي ويسلي شنايدر نجم إنتر ميلان السابق حرص على دعم فريقه قبل مواجهة مانشستر سيتي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان في “تويتر” مقطع فيديو لتواجد شنايدر مع الجماهير الإيطالية في ملعب ” أتاتورك ” الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

نهائي دوري أبطال أوروبا - مانشستر سيتي وإنتر ميلان

نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيدير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك اليوم، المباراة النهائية في دوري الأبطال وسيعاونه كل من البولندي باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس كحكمين مساعدين، أما الحكم الروماني إيستفان كوفاتش سيكون حكمًا رابعًا وتوماسز كوياتكوفسكي حكمًا للفيديو.

وسبق للحكم مارتشينياك إدارة نهائي كأس العالم 2022 الذي أُقيم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وتنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أتاتورك ”.

وستنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , TOD APP – BEIN SPORTS.

نهائي دوري أبطال أوروبا - مانشستر سيتي وإنتر ميلان

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