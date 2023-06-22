تشيلسي غاضب من لوكاكو بسبب الهلال

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو، غضب إدارة البلوز، بسبب العرض الذي تلقاه مؤخرًا من الهلال.

لوكاكو يُغضب إدارة تشيلسي

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولا شيرا، أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي أبدت غضبها من لوكاكو، بعد رفضه الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، حيث إنها تسعى لبيع عقده.

وأشار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، إلى أن إدارة نادي تشيلسي، عرضت خدمات لوكاكو على أندية أخرى، لرغبتها في بيعه سريعًا، وتدعيم صفوفه بصفقات أخرى.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن مسؤولي نادي الهلال اجتمعوا مع لوكاكو في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل إقناعه باللعب في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، وقدمت له عرضًا بـ20 مليون دولار في الموسم، ولكنه رفض.

الهلال يُدعم صفوفه

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتُشير التقارير إلى اقتراب الهلال من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بجانب اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.