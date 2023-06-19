تصرف وزير عراقي مع رجل ستيني يثير الجدل

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أثار مقطع فيديو متداول جدلًا كبيرًا، حيث ظهر أحد وزراء العراق وهو ينادي على مواطن عراقي ستيني، خلال زيارة مفاجئة للوزير إلى محافظة كركوك شمال العراق.
وأظهر الفيديو وزير التجارة العراقي أثير الغريري وهو يقول للمواطن: إيش عندك، تعال تعال يمي. عيب، جيبلي ياه، وذلك بعد أن كان المواطن يشتكي من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته.
وانهالت التعليقات السلبية على الوزير ووصفته بأنه “متعال وفوقي”، فغردت الشيماء عبر حسابها على “تويتر”: “شنو هذا الأسلوب الفوقي والمتعالي ويه المواطن، ما يخجلون”.