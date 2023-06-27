Icon

تجربة التاكسي الطائر في الحج خلال السنوات المقبلة Icon الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج Icon إنقاذ حاجة تركية من نزيف حاد بسبب ورم في الرحم Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي Icon الإحصاء: عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.845.045 من 150 دولة Icon وزير الحج: تفويج أكثر من مليون و800 ألف حاج على صعيد عرفات بنجاح Icon الفريق البسامي يتفقد سير الخطة الأمنية بمشعر عرفة جوًا Icon نائب أمير مكة يستقبل مفتي المملكة وعددًا من أصحاب الفضيلة بمسجد نمرة Icon “المواطن” توثق خشوع الحجاج على صعيد عرفات وإلحاحهم في الدعاء Icon السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بصحبة فريق طبي متخصص

تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى مشعر عرفات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى مشعر عرفات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة الصحة أن قافلة الصحة للحجاج المرضى المنومين من مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وجدة تم تصعيدهم إلى مشعر عرفات لتمكينهم من الوقوف بعرفة وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم في أداء مناسك الحج بصحبة الفريق الطبي.

397 حاجًا

وبينت الوزارة أنه تم تصعيد 397 حاجاً وحاجة منهم 361 من مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة و36 من المدينة المنورة وجدة والطائف من عدد من الجنسيات ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية المشاركة في خطة حج هذا العام عبر مسار أمني مخصص لإيصال القافلة إلى المكان المخصص في المشعر وعودتهم عند غروب شمس يوم عرفة وسط جهود أمنية عالية لتحقيق انسيابية حركة المرضى ومرافقيهم.

قد يهمّك أيضاً
استعداد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

استعداد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة

مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة

وأفادت أنها أعدت برنامجاً متكاملاً للقافلة منذ خروجها من المستشفيات وخلال وقوف الحجاج في مشعر عرفات، وحتى عودتهم بمتابعتهم طبياً، والحرص على تواجد الفريق الطبي المختص بكل مريض وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر مع تقديم وجبات غذائية والدعم الروحي خلال رحلتهم.

خطة تصعيد المرضى المنومين

وقالت “الصحة“: “حرصنا على تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى، وتنفيذ خطة تصعيد المرضى المنومين ممن تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج حيث تم توفير ما يقارب 60 حافلة و20 سيارة اسعاف و15 سيارة خدمات مساندة للتموين الطبي والإعاشة وورشة متنقلة إلى جانب سيارات مجهزة بجميع الأجهزة الطبية من أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش وأسطوانات اكسجين وجميع انواع المستلزمات الطبية التي قد يحتاجها الفريق الطبي.

وأضافت أن قافلة الحجاج تقدم خدمة متميزة للمرضى المنومين من حجاج بيت الله الحرام؛ لمساعدتهم لأداء فريضة الحج، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم بالوقوف بعرفات والتي تأتي ضمن الجهود التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين أيدها الله؛ لتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الشعيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين واستقبال شكاوى الحجاج
السعودية اليوم

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين...

السعودية اليوم
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما
آخر الاخبار

الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما

آخر الاخبار
أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان
المجتمع

أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان

المجتمع
الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير الربحية
آخر الاخبار

الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير...

آخر الاخبار
استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر
السعودية اليوم

استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ...

السعودية اليوم
لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج
السعودية اليوم

لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج

السعودية اليوم
السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة 45 مليون دولار
السعودية اليوم

السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة...

السعودية اليوم