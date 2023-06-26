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استعدادًا لأداء الركن الأعظم في الحج

تصعيد 4591 حاجًّا من برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المشاعر المقدسة

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
تصعيد 4591 حاجًّا من برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المشاعر المقدسة
المواطن - واس

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أعلن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ نجاح خطط الوزارة لتصعيد واستقبال حجاج البرنامج البالغ عددهم 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة حول العالم إلى منطقة المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية ومن ثم تصعيدهم لعرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقوم عليها كافة اللجان العاملة في البرنامج.

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أجواء تعبدية

ورفع معاليه في تصريح صحفي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم ضيوف الرحمن وييسر لهم أداء العبادة في أجواء تعبدية، مبيناً أن المملكة بقيادتها الرشيدة تبذل مجهودا عظيما كي ينعم الحاج والمعتمر بأداء المناسك بكل طمأنينة وراحة.


وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية استنفرت كامل طاقاتها البشرية والآلية لتقديم منظومة من الخدمات المتنوعة لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى المملكة، مؤكداً استقرار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تتشرف الوزارة بتنفيذه في المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية وقد تمت عملية التفويج بغضون أقل من ساعة ووفق خطط الوزارة المعتمدة لخدمة الحجاج في هذا البرنامج المبارك.

تكثيف الخدمات

وقال: حرصت الوزارة على توافر جميع ما يحتاج إليه الحاج الكريم من الخدمات طيلة أيام موسم الحج من خلال خططها المدروسة، حيث تم توفير أقصى احتياجاتهم لينعم الحجاج بأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، مع المتابعة الدائمة لمتطلباتهم لحظة بلحظة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لتوفير أعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف آل الشيخ: ركزت الوزارة في هذه الأيام على تكثيف المرشدين والموجهين من العلماء وأساتذة الجامعات لإرشاد الحجاج وتوجيههم في فقه مناسكهم، مع توفير مواد إرشادية تؤكد البعد عن الزحام، ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية والتقيد بعملية التفويج وإدارة الحشود.

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