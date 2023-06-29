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بالإضافة لأكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه

تصعيد 71 مليون سلعة تموينية لمشعر منى في أول أيام التشريق

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
تصعيد 71 مليون سلعة تموينية لمشعر منى في أول أيام التشريق
المواطن - فريق التحرير

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أشرفت وزارة التجارة على تصعيد 71 مليونًا و 671 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الرحمن في مشعر منى أول أيام التشريق، تضمنت أكثر من 39 مليون عبوة ألبان وعصائر، وأكثر من 14 مليونًا و319 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 667 ألف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.

مراقبة سلاسل الإمداد

وتراقب الوزارة تأمين سلاسل الإمداد التمويني للمساهمة في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، فيما تواصل فرقها الرقابية الميدانية الوقوف على منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج.

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بالإضافة إلى القيام بأدوارها في الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمباسط في مشعر منى والمنطقة المركزية للمسجد الحرام للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

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