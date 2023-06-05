تصوير جوي لأمطار وسيول وادي ذي غزال بالطائف

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، هطول أمطار على وادي ذي غزال بمحافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع، نشره صالح الفريح، عبر حسابه في “تويتر”، هطول أمطار وجريان السيول في وادي ذي غزال بالطائف.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

رياح نشطة وأتربة مثارة

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.