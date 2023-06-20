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يتيح لهم معرفة مواقع الخدمات وتقديم البلاغات

تطبيق تروية يعمل بـ 7 لغات لخدمة الحجاج

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
تطبيق تروية يعمل بـ 7 لغات لخدمة الحجاج
المواطن - واس

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تواصل شركة المياه الوطنية تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وذلك باستخدام الأنظمة الإلكترونية الذكية التي تسهم في تنفيذ أعمالها وخططها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ.

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تطبيق تروية

وأوضحت الشركة أنها تقوم بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة عبر تطبيق تروية الذي يتيح لهم معرفة مواقع الخدمات وتقديم البلاغات ومتابعتها بـ 7 لغات مختلفة (العربية – الإنجليزية – الفرنسية – الإندونيسية – الفارسية – التركية – الأردو).

كما يسهم تطبيق تروية في ارشاد الحجاج داخل المشاعر المقدسة من خلال الخارطة الرقمية المتوفرة في التطبيق، بالإضافة إلى توضيح نقاط التوزيع الرسمية لعبوات مياه زمزم المباركة التي تسهل على الحاج حصوله على المياه المهيأة للشحن الجوي ومقر التوزيع الرئيس لمشروع زمزم، إلى جانب الاستفادة من قنوات التواصل مع عدد من الجهات التي تعنى بخدمة الحاج داخل المشاعر المقدسة.

المنظومة الرقمية

وبينت الشركة أن هذه المنظومة الرقمية؛ التي تعمل خلال موسم الحج يتم إدارتها من قبل كوادر وطنية مدربة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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