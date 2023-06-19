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تطورات مفاوضات الهلال مع تشيلسي لضم كوليبالي

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
تطورات مفاوضات الهلال مع تشيلسي لضم كوليبالي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الهلالية الإعلان الرسمي عن انتقال مدافع فريق تشيلسي، السنغالي كاليدو كوليبالي إلى صفوف الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يقترب من ضم كوليبالي

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولا شيرا، أن نادي تشيلسي منح الضوء الأخضر لبيع كوليبالي هذا الصيف، موضحًا أن الهلال اقترب من إنهاء المفاوضات مع البلوز، للحصول على خدمات المدافع السنغالي بشكل نهائي.

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كاليدو كوليبالي
المدافع السنغالي

وأشار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي الهلال استعد لتوقيع عقد مع كوليبالي ممتد حتى عام 2026، حيث سيحصل على 25 مليون يورو في العام الواحد.

ولفت نيكولا شيرا إلى أن كوليبالي صاحب الـ31 عامًا، اجتاز الفحوصات الطبية للانضمام إلى صفوف الهلال، يوم السبت الماضي، مؤكدًا أن مسؤولي النادي واثقون من إتمام الصفقة قريبًا، وتقديمه للجماهير.

كاليدو كوليبالي
المدافع السنغالي – المصدر footballtoday

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالمستوى المتوقع في الموسم الرياضي المنصرم، حيث خسر نهائي دوري أبطال آسيا، وحصد المركز الثالث بدوري روشن السعودي، واكتفى بلقب كأس خادم الحرمين.

نادي الهلال
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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