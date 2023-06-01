تعداد السعودية 2022 أثبت نجاح سياسة السعودة ورؤية 2030

حمل التعداد السكاني للسعودية عام 2022، الكثير من المؤشرات والدلالات على أن الرياض تسير في الاتجاه الصحيح نحو سياسات الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي الذي أرساه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أهمية مؤشر الشباب

وتناولت تقارير محلية وعالمية مؤشرات التعداد السكاني للسعودية 2022، مؤكدة أن السياسات الحكومية ترمي إلى تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط منذ وصول الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد في عام 2017.

وتعمل المملكة على الاستثمار في قوتها البشرية والدفع بالشباب إلى المناصب القريبة من صنع القرار في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، حيث يشكّل الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عامًا، 51,1 % من إجمالي سكان السعودية البالغ عددهم 32,2 مليون، وفقًا لما أظهرته نتائج إحصاء وطني لأكبر اقتصاد في العالم العربي، بحسب “euronews”.

توجه ولي العهد

وجاء في نتائج إحصاء رسمي أن الشباب أقل من 30 عامًا عددهم أكثر من 16,45 مليون، ويشكّلون 63% من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

وتسلط نسبة الشباب السعودي، الضوء على الخطط التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خططه لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وخلق فرص عمل لأكثر من 10 ملايين مواطن سعودي، بحسب “رويترز”.

سياسة السعودة

وكان لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظرة ثاقبة لضخ مئات المليارات من الدولارات في خطة تحول عملاقة، تُعرف باسم رؤية 2030، والتي تشمل بناء الصناعة المحلية وفتح اقتصاد السعودية أمام السياحة وريادة الأعمال، وهو ما يؤكده تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الاقتصاد السعودي نما 8.7% في 2022.

وأظهرت النتائج أيضًا، انخفاض عدد السكان الأجانب في السعودية بدءًا من عام 2017 (14,6 مليون نسمة)، مع تسارع سياسة السعودة والتي تعني إحلال المواطنين السعوديين محل الأجانب، وفرض رسوم على المرافقين الأجانب، بحسب “يورو نيوز”.

نسبة النساء في السعودية

وتشكل النساء 49,8 بالمائة من عدد المواطنين السعوديين. وتسعى السعودية منذ سنوات لإجراء حملة إصلاحات اجتماعية لتخفيف القيود المفروضة على النساء، إذ سمحت لهن بقيادة السيارات ودخول معظم قطاعات سوق العمل المختلفة، ومنها إرسال أول امرأة إلى الفضاء ريانة برناوي، بحسب “euronews”.

وتنتهج السعودية سياسات انفتاح اجتماعي وأخرى ترمي إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، منذ وصول الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد في عام 2017.