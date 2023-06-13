تعديل مواعيد بعض رحلات مطار الملك فهد بالدمام بسبب انقطاع التيار الكهربائي

أعلن مطار الملك فهد الدولي بالدمام عن تعديل مواعيد بعض الرحلات المغادرة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي المؤقت من مزود الخدمة “شركة الكهرباء”.

تعديل بعض المواعيد

وقال مطار الملك فهد الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت من مزود الخدمة “شركة الكهرباء”، والذي وقع مساء اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023م، كما لم يؤثر- بفضل الله- على حركة طيران القدوم، فيما نتج عنه تعديل مواعيد بعض الرحلات المغادرة، ونؤكد عودة التيار الكهربائي لكافة مرافق المطار ولله الحمد.

طيران القدوم لم يتأثر

وأشار المطار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لم يؤثر في حركة طيران القدوم، بينما نتج عنه تعديل مواعيد بعض الرحلات المغادرة.