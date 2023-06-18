تعذر رؤية هلال ذي الحجة في 3 دول

أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ.

تعذر رؤية الهلال

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن ماليزيا وإندونيسيا وبروناي أعلنوا عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، لافتين إلى أن الخميس الموافق 29 يونيو سيكون عيد الأضحى المبارك.

وبحسب مركز الفلك الدولي، ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة اليوم الأحد، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

وعليه من المتوقع أن يكون الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تحري هلال ذي الحجة

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وحثت المحكمة العليا من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.