Icon

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي Icon انتقادات واسعة لـ بثوث التيك توك والتونسي يرد: أهلكتمونا نحيبًا Icon تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة Icon تغريم شركتين 10 ملايين ريال لمخالفتهما نظام المنافسة Icon الحبتور: أتمنى تخصيص الأندية الإماراتية أسوة بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مناقشة الخطط والمبادرات الميدانية والتوعوية

تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض مجلس شؤون المسجد الحرام، برئاسة مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، بحضور أعضاء المجلس، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

قد يهمّك أيضاً
لقطات من تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

لقطات من تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

مظاهرات عارمة بفرنسا وبولندا وألمانيا

مظاهرات عارمة بفرنسا وبولندا وألمانيا

تعزيز التكامل

وجرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتطرق إلى تعزيز التكامل والتنسيق في خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1444هـ، وعن جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام بما يضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام وتأديتهم نسكهم وعبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

أوضح المحيميد أنه بدعم وحرص من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم من خلال تنفيذ الخطة لموسم الحج، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مؤكدًا على توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات بالمسجد الحرام.

توعية إرشادية

كما استعرض المحيميد خلال الاجتماع جانبًا من الخطط والمبادرات الميدانية والتوعوية والإرشادية والتوجيهية والفكرية لموسم الحج، وناقش سبل تعزيز حوكمة أعمال الرصد الميداني وتسخير مختلف الوسائل التقنية لجودتها بالتنسيق مع وكالات الاختصاص وبالتكامل مع الجهات الخارجية، كما تطرق إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة واستعداداتها لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وناقش مساعد الرئيس العام أعمال موسم الحج ومتابعة تنفيذ الخطة بين الوكالات والإدارات في المسجد الحرام والتطرق لعدد من المقترحات التطويرية المتعلقة بالمسجد الحرام، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكافة الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة؛ من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من قبل القيادة الرشيدة، الرامية لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم