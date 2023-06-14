تعطل بعض خدمات أمازون السحابية مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية موسكو تتوعد كندا بسبب قرارها بمصادرة الطائرة الروسية نظام المعاملات المدنية ترجمة لجهود الإصلاح والتنمية لتعزيز الشفافية لقطات من آثار القصف الروسي لمسقط رأس زيلينسكي ترامب يعبر عن فرحته أثناء الخروج من المحكمة ولي العهد: نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة شخص يرتدي ملابس السجن يندفع أمام موكب ترامب أزمة على منصة ريديت بسبب احتجاجات على رفع الأسعار مجلس الوزراء يوافق على نظام المعاملات المدنية
أعلنت شركة أمازون أن عددًا من الخدمات الموجودة على وحدتها السحابية (إيه دبليو إس) تعطلت يوم أمس الثلاثاء لدى العملاء، مضيفة أنها تعمل على إنهاء العطل.
وأفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع انقطاعات الخدمات الإلكترونية، بأن نحو 12 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في الوصول للخدمات.
وقد يكون عدد المستخدمين الذي تأثروا بهذا العطل أكبر من ذلك.
وكشفت صفحة الحالة الخاصة بوحدة (إيه دبليو إس) عن رسالة جاء فيها: “حددنا السبب الأساسي بأنه مشكلة في إيه دبليو إس لامبدا ونعمل عن كثب على حلها”.
من المعروف أن إيه دبليو إس لامبدا هي خدمة تتيح للعملاء تشغيل برامج حاسوبية دون الحاجة إلى إدارة أي خوادم أساسية.
وتستخدم هذه الخدمة بعض الشركات مثل تي- موبايل يو إس ونتفليكس وأوتوديسك.