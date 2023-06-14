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نحو 12 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات

تعطل بعض خدمات أمازون السحابية

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
تعطل بعض خدمات أمازون السحابية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أمازون أن عددًا من الخدمات الموجودة على وحدتها السحابية (إيه دبليو إس) تعطلت يوم أمس الثلاثاء لدى العملاء، مضيفة أنها تعمل على إنهاء العطل.

12 ألف مستخدم

وأفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع انقطاعات الخدمات الإلكترونية، بأن نحو 12 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في الوصول للخدمات.

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وقد يكون عدد المستخدمين الذي تأثروا بهذا العطل أكبر من ذلك.

وكشفت صفحة الحالة الخاصة بوحدة (إيه دبليو إس) عن رسالة جاء فيها: “حددنا السبب الأساسي بأنه مشكلة في إيه دبليو إس لامبدا ونعمل عن كثب على حلها”.

تشغيل برامج حاسوبية

من المعروف أن إيه دبليو إس لامبدا هي خدمة تتيح للعملاء تشغيل برامج حاسوبية دون الحاجة إلى إدارة أي خوادم أساسية.

وتستخدم هذه الخدمة بعض الشركات مثل تي- موبايل يو إس ونتفليكس وأوتوديسك.

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