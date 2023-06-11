تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت تداول السعودية، اليوم الأحد، تعليق تداول سهم شركة دار المعدات في السوق ابتداءً من الساعة 00: 10 صباحاً وحتى الساعة 00: 02 مساءً.

الإعلان عن حدث جوهري

جاء ذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

وبينت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 30: 01 مساءً.