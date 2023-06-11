حسم سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية 2023 اليوم دار المعدات تعلن زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري ضبط مروجين بالرياض وإحباط تهريب الحشيش بالقحمة عبدالإله ال دغش ملازماً حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت تداول السعودية، اليوم الأحد، تعليق تداول سهم شركة دار المعدات في السوق ابتداءً من الساعة 00: 10 صباحاً وحتى الساعة 00: 02 مساءً.
جاء ذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.
وبينت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 30: 01 مساءً.