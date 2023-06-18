تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا

كشف المدير الفني ليونيل سكالوني، عن سبب غياب النجم ليونيل ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا، مشددًا على أنه لاعب لا يُمكن الاستغناء عنه.

غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وإندونيسيا الودية، عند الساعة الثالثة والنصف مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “جيلورا بونج” في العاصمة جاكرتا.

وتحدث ليونيل سكالوني في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأرجنتين وإندونيسيا، الذي عُقد اليوم الأحد، قائلًا: “ميسي لا يُمكن الاستغناء عنه، ولا يمكن لأحد أن يفعل ما يفعله “.

وتابع: “ميسي مرهق، وأنا قررت أن يرتاح وكذلك الأمر بالنسبة لدي ماريا وأوتاميندي، منتخب الأرجنتين سيلعب مباراة وهذا الأهم. الأرجنتين فوق أي لاعب”.

وواصل سكالوني تصريحاته بشأن ليونيل، قائلًا: “هذه المرة ميسي ليس موجودًا لكن البقية سيلعبون وأتمنى أن يستمتع الناس بمباراة الأرجنتين وإندونيسيا”.

وعن بديل ميسي غدًا، قال: “لا أحد يمكنه أن يلعب محل ميسي، لكننا سنحاول جعل الفريق يلعب بنفس الطريقة، مع العلم أنه من المستحيل تغييره. لكن الفريق قادر على القيام بالأمور بشكل جيد في وجود كفاءات أخرى”.

وتجنب سكالوني الرد على أسئلة بشأن مستقبل ميسي أو اعتزاله، وقال: “في عالم كرة القدم، نتمنى أن يلعب إلى الأبد، لكن في مرحلة ما سيعتزل، ليس فقط في منتخب الأرجنتين، لكنه سيتوقف عن اللعب وسيكون يومًا حزينًا للغاية للجميع”.

تغييرات في تشكيل منتخب الأرجنتين

ولم يكشف سكالوني عن التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مباراة الأرجنتين وإندونيسيا، ولكنه شدد على أنه سيجري 7 أو 8 تغييرات، لتقييم أكبر عدد من اللاعبين في الودية الثانية بعد الفوز على أستراليا بثنائية.