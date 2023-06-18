Icon

وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية Icon حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85 Icon تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا Icon وصول أكثر من مليون و200 ألف حاج من خارج السعودية Icon مجلس جامعة حفر الباطن يناقش البرامج الدراسية المدفوعة Icon وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب Icon تفاصيل عرض النصر لحكيم زياش Icon صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لايفيرا للصناعات الدوائية  Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن Icon المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا إجراء تغييرات بالتشكيل الأساسي

تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدير الفني ليونيل سكالوني، عن سبب غياب النجم ليونيل ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا، مشددًا على أنه لاعب لا يُمكن الاستغناء عنه.

غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وإندونيسيا الودية، عند الساعة الثالثة والنصف مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “جيلورا بونج” في العاصمة جاكرتا.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض

ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض

لحظة القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بمكة المكرمة

لحظة القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بمكة المكرمة

مباراة الأرجنتين وإندونيسيا
موعد المباراة – المصدر @Argentina

وتحدث ليونيل سكالوني في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأرجنتين وإندونيسيا، الذي عُقد اليوم الأحد، قائلًا: “ميسي لا يُمكن الاستغناء عنه، ولا يمكن لأحد أن يفعل ما يفعله “.

وتابع: “ميسي مرهق، وأنا قررت أن يرتاح وكذلك الأمر بالنسبة لدي ماريا وأوتاميندي، منتخب الأرجنتين سيلعب مباراة وهذا الأهم. الأرجنتين فوق أي لاعب”.

وواصل سكالوني تصريحاته بشأن ليونيل، قائلًا: “هذه المرة ميسي ليس موجودًا لكن البقية سيلعبون وأتمنى أن يستمتع الناس بمباراة الأرجنتين وإندونيسيا”.

ميسي
ميسي

وعن بديل ميسي غدًا، قال: “لا أحد يمكنه أن يلعب محل ميسي، لكننا سنحاول جعل الفريق يلعب بنفس الطريقة، مع العلم أنه من المستحيل تغييره. لكن الفريق قادر على القيام بالأمور بشكل جيد في وجود كفاءات أخرى”.

وتجنب سكالوني الرد على أسئلة بشأن مستقبل ميسي أو اعتزاله، وقال: “في عالم كرة القدم، نتمنى أن يلعب إلى الأبد، لكن في مرحلة ما سيعتزل، ليس فقط في منتخب الأرجنتين، لكنه سيتوقف عن اللعب وسيكون يومًا حزينًا للغاية للجميع”.

ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين
ميسي – المصدر @relevo

تغييرات في تشكيل منتخب الأرجنتين

ولم يكشف سكالوني عن التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مباراة الأرجنتين وإندونيسيا، ولكنه شدد على أنه سيجري 7 أو 8 تغييرات، لتقييم أكبر عدد من اللاعبين في الودية الثانية بعد الفوز على أستراليا بثنائية.

الأرجنتين وأستراليا
جانب من لقاء الأرجنتين وأستراليا – المصدر @Socceroos

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم