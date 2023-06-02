تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

علق نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد عصام كعكي، على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، من الانتقال إلى العميد في الموسم الجديد.

كعكي يتحدث عن بنزيما

وتُخيم حالة من الجدل على مستقبل بنزيما مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حيث ينتهي عقده يوم 30 يونيو الحالي، وتُشير تقارير إلى اقترابه من الاتحاد لمدة موسمين براتب يصل إلى 200 مليون يورو في العام الواحد.

وتحدث كعكي على صفقة بنزيما قائلًا: “لا يمكن الإفصاح عن أي اسم في الوقت الحالي.. أريد فقط من الجماهير الاتحادية، الاحتفال بما حققه الفريق هذا الموسم، وإن شاء الله سيشاهدون عملًا مميزًا وسنشرفهم في كأس العالم للأندية”.

وأضاف نائب رئيس نادي الاتحاد خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “تتويجنا بلقب دوري روشن السعودي، نتاج عمل جماعي على مدار 4 سنوات، والجمهور الاتحادي أكثر من يستحق التتويج”.

الاتحاد بطلًا للدوري

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في تقديم موسم تاريخي في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، وتوج باللقب بعد غياب دام لمدة 14 عامًا.

وضمن الاتحاد المشاركة في 3 بطولات بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي، حيث سيُشارك في كأس العالم للأندية التي ستُقام في السعودية نهاية العام الحالي، بجانب المشاركة في كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.