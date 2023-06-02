تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

سبب رفض موسيماني لعرض الزمالك رياح البوارح مدتها 40 يومًا وذروتها في يونيو عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً أرقام قياسية لا تُنسى في موسم الاتحاد الاستثنائي واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من الاحتيال الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني بانيغا يحتفل مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة ميسي سيحسم مصيره الأسبوع المقبل تنبيه من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول في جازان
علق نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد عصام كعكي، على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، من الانتقال إلى العميد في الموسم الجديد.
وتُخيم حالة من الجدل على مستقبل بنزيما مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حيث ينتهي عقده يوم 30 يونيو الحالي، وتُشير تقارير إلى اقترابه من الاتحاد لمدة موسمين براتب يصل إلى 200 مليون يورو في العام الواحد.
وتحدث كعكي على صفقة بنزيما قائلًا: “لا يمكن الإفصاح عن أي اسم في الوقت الحالي.. أريد فقط من الجماهير الاتحادية، الاحتفال بما حققه الفريق هذا الموسم، وإن شاء الله سيشاهدون عملًا مميزًا وسنشرفهم في كأس العالم للأندية”.
وأضاف نائب رئيس نادي الاتحاد خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “تتويجنا بلقب دوري روشن السعودي، نتاج عمل جماعي على مدار 4 سنوات، والجمهور الاتحادي أكثر من يستحق التتويج”.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في تقديم موسم تاريخي في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، وتوج باللقب بعد غياب دام لمدة 14 عامًا.
وضمن الاتحاد المشاركة في 3 بطولات بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي، حيث سيُشارك في كأس العالم للأندية التي ستُقام في السعودية نهاية العام الحالي، بجانب المشاركة في كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.