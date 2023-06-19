تعليم الخرج يعلن نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين عبر نظام نور

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اعتمد مدير إدارة تعليم الخرج، حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1445 هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والإنجاز.
ونشرت إدارة تعليم الخرج عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” نسب المنقولين والمنقولات على الرغبات الثلاث الأولى، والتي تجاوزت نسبة 70٪ للبنات، و65٪ للبنين، داعية للاطلاع على نتيجة الحركة وذلك من خلال دخول المتقدمين على حساباتهم في نظام نور.
وكانت وزارة التعليم أعلنت نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتي تتم في الفترة من 29/11 حتى 4/12/1444، وستكون فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.
وسيتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي بعد انتهاء فترة الاعتراض، وستكون المباشرة للمنقولين خارجيًا وداخليًا اعتبارًا من عودة المعلمين والمعلمات.