تعليم الرياض يتأهل للتصفيات النهائية للفورمولا 1 بسنغافورة

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تأهل فريق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إلى التصفيات النهائية من برنامج الفورمولا 1 في المدارس، والمقرر إقامتها في سنغافورة.
وتنافس فريق تعليم الرياض مع 15 فريقًا من أنحاء المملكة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بعرض مراحل تدريبهم ومشاريعهم النهائية، حيث تم اختيار ثلاث فرق فائزة لتمثيل المملكة مع ٥٥ دولة من أنحاء العالم في نهائيات الفورمولا 1 في المدارس بسنغافورة.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن محسن خرمي، فريق تعليم الرياض للفورمولا 1 في المدراس ولأسرهم ولمدارسهم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تحققت لتعليم الرياض في كافة المسابقات المحلية والإقليمية والدولية، متمنيًا لفريق تعليم الرياض وبقية فرق المملكة المتأهلة بالفوز في نهائيات سنغافورة.