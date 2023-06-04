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بعد منافسة في إثراء مع 15 فريقًا

تعليم الرياض يتأهل للتصفيات النهائية للفورمولا 1 بسنغافورة

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
تعليم الرياض يتأهل للتصفيات النهائية للفورمولا 1 بسنغافورة
المواطن - فريق التحرير

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تأهل فريق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إلى التصفيات النهائية من برنامج الفورمولا 1 في المدارس، والمقرر إقامتها في سنغافورة.

15 فريقًا

وتنافس فريق تعليم الرياض مع 15 فريقًا من أنحاء المملكة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بعرض مراحل تدريبهم ومشاريعهم النهائية، حيث تم اختيار ثلاث فرق فائزة لتمثيل المملكة مع ٥٥ دولة من أنحاء العالم في نهائيات الفورمولا 1 في المدارس بسنغافورة.

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إنجاز جديد

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن محسن خرمي، فريق تعليم الرياض للفورمولا 1 في المدراس ولأسرهم ولمدارسهم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تحققت لتعليم الرياض في كافة المسابقات المحلية والإقليمية والدولية، متمنيًا لفريق تعليم الرياض وبقية فرق المملكة المتأهلة بالفوز في نهائيات سنغافورة.

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