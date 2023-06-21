تعليم الرياض يعلن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

توني كروس مستمر مع الريال حتى 2024 برنامج ضيوف خادم الحرمين يستقبل 656 حاجًا من 51 دولة إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في مكة عبر نظام نور بروزوفيتش يُثير الجدل برسالة غامضة إطلاق خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في الرياض والمدينة المنورة 16 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد إحباط تهريب 330 كجم من القات بجازان معلومات عن رواية الحزام هدية وزير الثقافة لنظيرته الفرنسية وصول 1.423.804 حجاج في موسم حج 1444 هـ حتى الأمس
أعلنت إدارة تعليم الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1445 هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وذلك عبر نظام نور، متمنية للجميع التوفيق وأن يكون ذلك حافزًا لأداء رسالتهم التعليمية.
وكانت وزارة التعليم أعلنت نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتي تتم في الفترة من 29/11 حتى 4/12/1444، وستكون فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.
وسيتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي بعد انتهاء فترة الاعتراض، وستكون المباشرة للمنقولين خارجيًا وداخليًا اعتبارًا من عودة المعلمين والمعلمات.