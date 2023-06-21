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متمنية أن يكون ذلك حافزًا للمعلمين

تعليم الرياض يعلن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
تعليم الرياض يعلن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1445 هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وذلك عبر نظام نور، متمنية للجميع التوفيق وأن يكون ذلك حافزًا لأداء رسالتهم التعليمية.

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نتائج حركة النقل الداخلي

وكانت وزارة التعليم أعلنت نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتي تتم في الفترة من 29/11 حتى 4/12/1444، وستكون فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.

وسيتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي بعد انتهاء فترة الاعتراض، وستكون المباشرة للمنقولين خارجيًا وداخليًا اعتبارًا من عودة المعلمين والمعلمات.

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