تعليم الرياض يعلن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

أعلنت إدارة تعليم الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1445 هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وذلك عبر نظام نور، متمنية للجميع التوفيق وأن يكون ذلك حافزًا لأداء رسالتهم التعليمية.

نتائج حركة النقل الداخلي

وكانت وزارة التعليم أعلنت نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتي تتم في الفترة من 29/11 حتى 4/12/1444، وستكون فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.

وسيتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي بعد انتهاء فترة الاعتراض، وستكون المباشرة للمنقولين خارجيًا وداخليًا اعتبارًا من عودة المعلمين والمعلمات.