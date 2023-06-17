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في 11 إدارة تعليم وتخصيص هواتف استشارية

تعليم الرياض ينهي استعداداته لأداء 1.2 مليون طالب وطالبة اختبارات الفصل الثالث

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
تعليم الرياض ينهي استعداداته لأداء 1.2 مليون طالب وطالبة اختبارات الفصل الثالث
المواطن - فريق التحرير

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارات التعليم الـ 11 التابعة لها (المجمعة والزلفي والغاط وعفيف وشقراء والقويعية والدوادمي والحوطة والحريق والأفلاج والخرج ووادي الدواسر) كافة الاستعدادات لأداء أكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة غداً الأحد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

كما سيقوم أكثر من 2500 مشرف ومشرفة لزيارات المدارس دعم ومساندة لمتابعة سير الاختبارات إضافة إلى مديري الإدارات والمساعدين.

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اختبارات الفصل الثالث

وخصصت كل إدارة تعليمية هواتف للتواصل واستقبال الاتصالات لتقديم الاستشارات الخاصة بفترة الاختبارات.

يشار إلى أن رصد الدرجات واستخراج النتائج وإعلانها سيكون بحد يوم الخميس ٤ ذي الحجة وتمنت الإدارة العامة التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.

وفي إطار ذلك نشرت حسابات التواصل الاجتماعي عدد من التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالاختبارات، تضمنت الحرص على الحضور المبكر بوقت كاف قبل موعد الاختبار، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والاستعانة بالله والتوكل عليه مع المحافظة على الهدوء مع بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنية لورقة الإجابة قبل تسليمها، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

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