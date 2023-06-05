تعليم الطائف: الدراسة عن بُعد اليوم للفترة المسائية

قررت إدارة تعليم الطائف، اليوم الاثنين، تحويل الدراسة عن بُعد اليوم الموافق 16/ 11/ 1444 هـ للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا، على أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن قرار تحويل الدراسة عن بُعد جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس.

طقس اليوم

من جهته، وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل، ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.