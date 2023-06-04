تعليم الطائف: الدوام عبر مدرستي اليوم للفترة المسائية

قررت إدارة تعليم الطائف، اليوم الأحد، تحويل الدراسة عن بُعد اليوم الموافق 15/11/1444هـ للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا، على أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن قرار تحويل الدراسة عن بُعد جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.