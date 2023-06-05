تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات

برعاية محافظ النماص أ. سعد القرقاح أقامت إدارة تعليم النماص معرضًا وطنيًا توعويًا بأضرار المخدرات بمنتجع ليكو السياحي، حيث انطلقت فعاليات المعرض يوم أمس الأحد الموافق ١٥ ذو القعدة لعام ١٤٤٤هـ ويستمر لأربعة أيام وسط حضور جماهيري كبير .

ويهدف المعرض لتوعية المجتمع بخطر المخدرات وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع .

ويشتمل المعرض خلال أيامه الأربعة على العديد من الفعاليات المصاحبة من برامج ثقافية ورياضية ومعارض للفنون البصرية وفعاليات تراثية وترفيهية للأسرة والطفل وجميع الأعمار.

وأوضح مدير تعليم النماص أ. عمر الغامدي أن هذه الفعالية تأتي استلهامًا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة لمحاربة هذه الآفة وانطلاقًا من تحمل التعليم لمسؤولياته التوعوية والتربوية للحفاظ على الإنسان وتكاتف الجهود لمحاربتها لما لها من أضرارٍ بالغةٍ تدمر المجتمعات.

وطن الخير والكرامة

وأضاف قائلاً: إننا في وطن الخير والكرامة وفي ظل قيادة العطاء والنماء التي تسعى للحفاظ على أهم ثرواتها وهو الإنسان لبناء مواطن صالح يخدم دينه ووطنه ويسعى لرقيه وبنائه سخرنا كافة الجهود والإمكانات البشرية والمادية لتحقيق الهدف المؤول من هذه الفعاليات مثمنًا لجميع فرق العمل وشركاء النجاح ما قدموه من عطاء.

الجدير بالذكر أن هذا المعرض يفتح أبوابه لاستقبال طلاب وطالبات المدارس وجميع شرائح المجتمع طوال فترة إقامته.