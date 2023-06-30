تعميم لشركات الحج بتقليل نسبة خروج الحجاج فترة الظهيرة

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أصدرت وزارة الحج والعمرة تعميمًا لشركات الحج بتقليل نسبة خروج الحجاج من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ5 عصرًا؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى.
وأشار المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة 37 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10- 20 كم/ ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 37 درجة.
يأتي هذا فيما تواصل وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.
مراسل #العربية من #الحرم_المكي: تعميم من وزارة الحج والعمرة لشركات الحج بتقليل نسبة خروج الحجاج من الساعة الـ10 صباحا حتى الـ5 عصرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة#العربية_في_الحج
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 30, 2023
وأوضحت “الصحة” أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وصلت حتى هذا اليوم (1098) إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من “الصحة” منذ وقت مبكر، حتى اليوم، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.