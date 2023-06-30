Icon

موعد فتح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية Icon اشتعال النيران بـ 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا Icon موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن Icon في طواف الوداع 4 إرشادات لضيوف الرحمن Icon تعميم لشركات الحج بتقليل نسبة خروج الحجاج فترة الظهيرة Icon أمانة جدة تزيل 149 مسلخًا مخالفًا بنطاق بلدية طيبة Icon أمير الكويت وولي عهده يهنئان الملك سلمان Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو الديمقراطية Icon حجاج بيت الله الحرام .. طبتم آمنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتفادي ارتفاع درجات الحرارة

تعميم لشركات الحج بتقليل نسبة خروج الحجاج فترة الظهيرة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الحج والعمرة تعميمًا لشركات الحج بتقليل نسبة خروج الحجاج من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ5 عصرًا؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة في المشاعر

وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى.

قد يهمّك أيضاً
عناية تقدم 64 خدمة مجانية عبر 11 فرعًا

عناية تقدم 64 خدمة مجانية عبر 11 فرعًا

مدني الدمام يباشر حريقًا في مصنع

مدني الدمام يباشر حريقًا في مصنع

وأشار المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة 37 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10- 20 كم/ ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 37 درجة.

استخدام المظلة الشمسية

يأتي هذا فيما تواصل وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

 

مراكز الإجهاد الحراري

وأوضحت “الصحة” أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وصلت حتى هذا اليوم (1098) إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من “الصحة” منذ وقت مبكر، حتى اليوم، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير
السعودية اليوم

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في...

السعودية اليوم
طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
السعودية اليوم

طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال
السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22...

السعودية اليوم
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم
مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض...

السعودية اليوم
إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض
السعودية اليوم

إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه...

السعودية اليوم
السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
أخبار رئيسية

السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في...

أخبار رئيسية
“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
السعودية اليوم

“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في...

السعودية اليوم