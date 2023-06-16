تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا

عين مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بفارق صوت واحد، بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، مما يجعلها أول قاضية اتحادية مسلمة في الولايات المتحدة.

بأغلبية 50 صوتًا

وقال المجلس: تعيين تشودري، المديرة القانونية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إيلينوي، جاء بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49.

وقضت تشودري، وهي أمريكية تعود أصولها إلى بنجلادش، معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي. ورشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022.

وعين بايدن أيضًا أول قاض مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وهو زاهد قريشي الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه في محكمة نيو جيرزي الاتحادية في 2021.