تغريدة تثير تساؤلات حول علاقة ماسك بالغواصة المفقودة

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مع توجه أنظار العالم إلى الغواصة “تيتان” المفقودة، بدأ التدقيق في كل ما يتعلق بالشركة المالكة لها “أوشين غيت إكسبيديشنز”، ليتم تسليط الضوء على تغريدة كانت الشركة قد نشرتها قبل 3 أسابيع، شكرت فيها شركة “ستارلينك” المملوكة من قبل الملياردير إيلون ماسك.
وكانت الغواصة “تيتان” في طريقها نحو حطام سفينة “تايتانيك” الغارقة قبل أكثر من قرن، عندما اختفت ليلة الأحد، على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند الكندية.
ومع التغطية الإعلامية والاهتمام الكبير حول العالم بهذه القصة، تم التركيز على كل ما يتعلق بالغواصة، وإجراءات السلامة فيها، والأسباب التي قد تقف خلف اختفائها، والشركة المالكة لها.
ومن هذا المنطلق، تم التركيز على تغريدة نشرتها شركة “OceanGate Expeditions” المالكة لـ”تيتان”، لتشكر “Starlink” المملكة من قبل إيلون ماسك، والتي توفر خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية للمناطق النائية.
اختفاء غواصة التايتنك.. ما علاقة إيلون ماسك بذلك؟#اقتصاد_سكاي #الغواصة_المفقودة #إيلون_ماسك #غواصة_التايتنك pic.twitter.com/MRqfCSNvvj
— اقتصاد سكاي نيوز عربية (@SNABusiness) June 22, 2023
وجاء في التغريدة: “على الرغم من كوننا في وسط (المحيط) شمال الأطلسي، فإن لدينا اتصالًا بالإنترنت الذي نحتاجه لإنجاح عمليات الغوص عند تيتانيك. شكرًا لك ستارلينك”.
وحينها، قام حساب شركة إيلون ماسك بـ”الإعجاب” بالتغريدة، إلا أنه حتى الآن لم تقم الشركة أو الملياردير الأمريكي بالتعليق على حادثة اختفاء الغواصة.
وأدى ذلك إلى تزايد التكهنات بشأن ما إذا كانت “ستارلينك” قد لعب أي دور في اختفاء “تيتان” أو فقدان الاتصالات بها، أو ما إذا تم استخدامها في هذه المهمة.
كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت شركة “سبيس إكس” التي يملكها ماسك وتقف وراء ستارلينك، لديها أي علاقات مالية أو تجارية مع “أوشين غيت إكسبيديشنز”.