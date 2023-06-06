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خلال إحدى البرامج التلفزيونية

تغريم رئيس نادي الكوكب 20 ألف ريال بسبب الإساءة لـ الشباب

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
تغريم رئيس نادي الكوكب 20 ألف ريال بسبب الإساءة لـ الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم دباس الدوسري رئيس نادي الكوكب 20 ألف ريال وذلك بعد إساءته لنادي الشباب.

سبب شكوى الشباب

وكان الليث تقدم بشكوى ضد دباس الدوسري بعد قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه الليث ورئيسه خالد البلطان عبر أحد البرامج التلفزيونية وحسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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دباس الدوسري رئيس الكوكب
دباس الدوسري رئيس الكوكب

ومع تغريم رئيس الكوكب، تم توجيه تحذير له بعدم الإساءة تجاه الأندية ومنسوبيها.

وكان خالد البلطان أعلن في وقت سابق أنه سيرحل عن النادي العاصمي ولن يترشح مرة أخرى لرئاسته في صيف العام الحالي.

منطوق قرار لجنة الانضباط ضد رئيس الكوكب
منطوق قرار لجنة الانضباط ضد رئيس الكوكب

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