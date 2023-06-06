تغريم رئيس نادي الكوكب 20 ألف ريال بسبب الإساءة لـ الشباب

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم دباس الدوسري رئيس نادي الكوكب 20 ألف ريال وذلك بعد إساءته لنادي الشباب.

سبب شكوى الشباب

وكان الليث تقدم بشكوى ضد دباس الدوسري بعد قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه الليث ورئيسه خالد البلطان عبر أحد البرامج التلفزيونية وحسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ومع تغريم رئيس الكوكب، تم توجيه تحذير له بعدم الإساءة تجاه الأندية ومنسوبيها.

وكان خالد البلطان أعلن في وقت سابق أنه سيرحل عن النادي العاصمي ولن يترشح مرة أخرى لرئاسته في صيف العام الحالي.