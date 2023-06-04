تغريم نجم النصر 30 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتغريم اللاعب عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر 30 ألف ريال، وذلك بعد مباراة الفتح في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن.

وجاء تغريم الصليهم 30 ألف ريال بسبب غيابه عن منطقة اللقاءات الإعلامية بعد مباراة الفتح.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم اللاعب فهد الحربي لاعب العدالة 20 ألف ريال لغيابه عن منطقة اللقاءات الإعلامية بعد مباراة الاتفاق.

كذلك قررت اللجنة تغريم فوك رازفويتش مدرب الفيحاء 30 ألف ريال بسبب غيابه عن منطقة اللقاءات الإعلامية بعد مباراة الوحدة.