تغطية اكتتاب الأفراد في “المطاحن الأولى” بنسبة 997%

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة “المطاحن الأولى” عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

تجميع كسور الأسهم

وذكرت الشركة في بيان لها على “تداول” اليوم الاثنين أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

طرحت الشركة 16.65 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023م، وانتهت الساعة الخامسة مساءً في يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 1,665,000 سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 60 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب 334.016 مشتركاً، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 995.9 مليون ريال، بمعدل تغطية 997 %، وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 19يونيو 2023م.