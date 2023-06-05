تغطية اكتتاب شركة المرابحة المرنة بنسبة 551%

أعلنت شركة “البلاد المالية” بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة المرابحة المرنة للتمويل “الشركة” إتمام عملية الطرح لفئة المستثمرين الأفراد وتخصيص عشرة أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

تخصيص الأسهم المتبقية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 2.05 في المائة على أساس تناسبي.

وطرحت الشركة 21,428,572 سهما تمثل 30 في المائة من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأسمالها “أسهم الطرح”، وقد تم تخصيص 90 في المائة من أسهم الطرح للجهات المشاركة و10 في المائة من أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد.

فترة الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد

وكانت فترة الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد قد بدأت في يوم الأحد 28 / 05 / 2023، وانتهت في يوم الأثنين 29 / 05 / 2023. وقد تم الاكتتاب في كامل الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد والبالغة 2,142,857 سهم طرح تمثل 10 في المائة من إجمالي أسهم الطرح من قبل المكتتبين من فئة المستثمرين الأفراد بسعر الطرح النهائي وهو 14.60 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:

– عدد المشاركين الأفراد 194,003

– الأسهم المطروحة للأفراد 2,142,857 سهماً

– سعر الطرح 14.60 ريال للسهم

– تغطية الأفراد 551 في المائة

– القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 172.4 مليون ريال سعودي

– التخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد

– تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 2.05 في المائة

وسيتم رد فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 14 / 06 / 2023