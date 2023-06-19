تفاصيل إدراج “شركة المرابحة المرنة للتمويل” في السوق السعودية

أعلنت “تداول” أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المرابحة المرنة للتمويل في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023.

إدراج شركة المرابحة المرنة للتمويل

وأوضحت “تداول“، في بيان اليوم الاثنين، إن الإدراج سيكون برمز تداول 4082 وبالرمز الدولي SA15QG71VP17 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، وسيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت شركة البلاد المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة المرابحة المرنة للتمويل، قد أعلنت عن إتمام عملية الطرح لفئة المستثمرين الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

طرح نحو 21.43 مليون سهم

وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 2.05% على أساس تناسبي.

طرحت “المرابحة المرنة” نحو 21.43 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها، وتم تخصيص 90% من أسهم الطرح للجهات المشاركة و10% من أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد.