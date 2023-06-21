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للانضمام إليه هذا الصيف

تفاصيل اتفاق الهلال مع كوليبالي

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
تفاصيل اتفاق الهلال مع كوليبالي
المواطن - فريق التحرير

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أصبح مدافع تشيلسي، السنغالي كاليدو كوليبالي على بُعد خطوة من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي.

اتفاق الهلال مع كوليبالي

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال اقترب كثيرًا من إنهاء صفقة كوليبالي، حيث تم التوصل إلى اتفاق شفهي مع تشيلسي.

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وأشار إلى أن الهلال وافق على الشروط الشخصية للمدافع السنغالي، وسيوقع على عقد لمدة 3 سنوات، موضحًا أنه يتم حاليًا فحص العقود قبل توقيعها رسميًا.

كاليدو كوليبالي
المدافع السنغالي

وأضاف في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صفقة انتقال كوليبالي إلى الهلال قريبة من 25 مليون يورو، وأكد أن مسؤولي الأندية يقومون الآن بمراجعة كافة الوثائق في لندن.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن كوليبالي صاحب الـ31 عامًا، خضع للفحوصات الطبية؛ تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واجتازها بنجاح، وتترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كاليدو كوليبالي
المدافع السنغالي – المصدر bavarianfootballworks

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه

ويسعى الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالمستوى المتوقع في الموسم الرياضي المنصرم، حيث خسر نهائي دوري أبطال آسيا، وحصد المركز الثالث بدوري روشن السعودي، واكتفى بلقب كأس خادم الحرمين.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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