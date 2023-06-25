تفاصيل اتفاق مبابي مع ريال مدريد

ارتبط اسم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الرحيل عن سان جيرمان

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، إلا أنه رفض التجديد، مفضلًا الرحيل بالمجان بعد نهاية موسم 2023\ 2024.

مبابي يتفق مع ريال مدريد

وأشارت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن باريس سان جيرمان يرفض بقاء مبابي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لموسم رياضي آخر، إذا لم يوافق على التجديد، وسيعرضه للبيع هذا الصيف.

وأضافت أن المهاجم الفرنسي لديه اتفاق مع ريال مدريد بشأن اللعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، سواء نجحت إدارة المرينغي في حسم الصفقة هذا الموسم أو في الصيف المقبل.

وكشفت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، كواليس الصفقة المتوقعة، وذكرت: “لم يبتعد كيليان مبابي عن الاتصال بمسؤولي نادي ريال مدريد، منذ تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في العام الماضي”.

وأضافت الشبكة الإسبانية: “ريال مدريد لديه اتفاق بالفعل مع مبابي بشأن الحصول على راتب سنوي يبلغ 60 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول اللاعب على 65% من حقوق الصور الخاصة به”.

وجاء في ختام التقرير: “كيليان أبدى ندمه لفورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، واعتذر له شخصيًا عما حدث في الصيف الماضي.. ويسعى اللاعب ووالدته في تحقيق حلمه، بارتداء قميص المرينغي”.