تفاصيل العرض السعودي لـ مودريتش

يبدو أن النجم الكرواتي لوكا مورديتش، قد يُغير قناعاته بشأن الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي الجديد.

عرض سعودي لمودريتش

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير رغبة أكثر من نادٍ سعودي في ضمه، وفي مقدمتهم، النصر والاتحاد والأهلي، إلا أنه لم يحسم مصيره حتى الآن.

وكشف الصحافي توماس غونزاليس، المقرب من رئيس ريال مدريد، فلورنيتنو بيريز، أن مودريتش سيُعيد التفكير في اللعب بدوري روشن السعودي، حيث إنه قد يُسير على خُطى الفرنسي كريم بنزيما وينضم لأحد الفرق السعودية.

وأشار عبر حسابه الخاص على “تويتر”، إلى أن نادي ريال مدريد لن يقف في وجه النجم الكرواتي إذا قرر الرحيل هذا الصيف، حيث إنه تلقى عرضًا ضخمًا، خلال تواجده حاليًا مع منتخب بلاده، وسيُقرر مصيره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح توماس غونزاليس، اليوم السبت، أن مودريتش يملك عرضًا من دوري روشن، إذا وافق عليه سيُقرر اللعب مع كريم بنزيما أو راموس أو كريستيانو رونالدو، مشددًا على أن العرض لمدة عامين مقابل 110 ملايين يورو.

راموس يُلمح للانتقال

وكان سيرجيو راموس قد ألمح إلى انتقاله بصحبة النجم الكرواتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما وضع إعجاب من حسابه الرسمي على “انستقرام” على صورة تُشير لهذا الخبر.