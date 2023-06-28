تفاصيل جديدة حول نفوق الأغنام بحفر الباطن والجمارك تلتزم الصمت

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كشف أحد الدلالين في سوق الأغنام بمحافظة حفر الباطن عن تفاصيل جديدة حول نفوق الأغنام المستوردة من الأردن.
وذكر محمد العنزي أن عددًا من الأغنام التي وصلته من الأردن نفقت، وقد بلغ عددها ما يقارب الـ 90 رأساً نفقت متفرقة بعدد من الشاحنات.
وأشار العنزي إلى أن سبب النفوق هو العطش بعد بقائها بالمنفذ لمدة ثلاثة أيام دون إعطائها الماء بسبب الإهمال، وعند وصول الأغنام إلى حفر الباطن سقيت الماء فجأة الأمر الذي تسبب بنفوقها.
وفي السياق ذاته، تتواصل “المواطن” مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأخذ توضيح حول الموضوع، حيث وعدت بالرد ولكن لم يصل التوضيح منذ يوم الأحد الماضي.
وشهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة من الأردن، بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن وعدة دول أخرى.
وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن؛ مما تسبب لها في العطش والنفوق.
وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفًا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.
ومن جانبه، باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء مواقع نفوق الأغنام، وتبين من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية.
تفاصيل جديدة حول نفوق الأغنام بـ #حفر_الباطن والجمارك تلتزم الصمت#عيد_الاضحى #صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 28, 2023