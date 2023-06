تفاصيل راتب كانتي مع الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية عن الراتب المتوقع للنجم الفرنسي نغولو كانتي الحصول عليه من نادي الاتحاد في حال وافق على العرض.

وذكر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ32 عامًا سيتقاضى 100 مليون يورو تشمل حقوق الصورة والإعلانات.

وينتهي عقد النجم الفرنسي صاحب الأصول المالية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بنهاية الشهر الحالي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض؛ أبرزهم من الاتحاد.

جدير بالذكر أن كانتي سبق له اللعب في صفوف فريق بولون الفرنسي وكان الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي، كما انضم إلى نادي تشيلسي في عام 2016.

وفاز نجم تشيلسي مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، كما حقق لقب الدوري الإنجليزي مع فريق ليستر سيتي عام 2016، وفاز بـ 10 ألقاب مع فريق تشيلسي.

وكان اللاعب الفرنسي غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر بسبب الإصابة.

🚨 EXCL: Saudi emissaries, in London to present an official proposal to N’Golo Kanté. #CFC

Salary bid could reach €100m inclusive of the image rights & commercial deals.

Al Ittihad and Al Nassr, on it.

Kanté always gave priority to new deal at Chelsea — it was close in March. pic.twitter.com/tACQjcPLPW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023