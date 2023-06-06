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اللاعب الفرنسي قريب من مغادرة تشيلسي

تفاصيل راتب كانتي مع الاتحاد

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
تفاصيل راتب كانتي مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن الراتب المتوقع للنجم الفرنسي نغولو كانتي الحصول عليه من نادي الاتحاد في حال وافق على العرض.

وذكر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ32 عامًا سيتقاضى 100 مليون يورو تشمل حقوق الصورة والإعلانات.

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وينتهي عقد النجم الفرنسي صاحب الأصول المالية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بنهاية الشهر الحالي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض؛ أبرزهم من الاتحاد.

مسيرة كانتي

جدير بالذكر أن كانتي سبق له اللعب في صفوف فريق بولون الفرنسي وكان الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي، كما انضم إلى نادي تشيلسي في عام 2016.

كانتي

وفاز نجم تشيلسي مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، كما حقق لقب الدوري الإنجليزي مع فريق ليستر سيتي عام 2016، وفاز بـ 10 ألقاب مع فريق تشيلسي.

وكان اللاعب الفرنسي غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر بسبب الإصابة.

 

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