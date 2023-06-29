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انضم إلى الأهلي قادمًا من تشيلسي

تفاصيل صفقة إدوارد ميندي المالية

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
تفاصيل صفقة إدوارد ميندي المالية
المواطن - فريق التحرير

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نجح النادي الأهلي اليوم الأربعاء في إتمام التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي حتى صيف عام 2026.

وقالت التقارير إن تشيلسي سينال 17 مليون جنيه إسترليني من الأهلي، قيمة الصفقة بالإضافة إلى حصول ميندي على راتب سنوي قدره 12 مليون دولار بجانب 3 ملايين دولار إضافية كمكافآت في صفقة مستمرة حتى 3 أعوام من الآن.

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خطأ في صفقة إدوارد ميندي

وفي وقت سابق، ارتكبت شبكة BBC البريطانية خطأً صحفيًا وذلك بسبب إعلانها عن صفقة انتقال الحارس السنغالي إلى نادي أهلي جدة اليوم.

ووضعت الشبكة الإخبارية البريطانية الشهيرة شعار الأهلي المصري بدلًا من شعار أهلي جدة في أمر أثار غضب جمهور الراقي.

وفي وقت سابق، أشاد حساب بطولة كأس العالم في “تويتر” بانتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي لصفوف النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدوارد ميندي حارس الأهلي الجديد

وقال حساب المونديال عبر “تويتر” : ” أنا الأسد الذي يحمي العرين، أنا من جعل الألقاب أصعبها يلين، جئت اليوم والتحدي أن أكون لـ الأهلي معين، ولا تقلقوا فأنا من وصفوه بكابوس المهاجمين”.

وكان الحارس السنغالي انضم إلى صفوف الراقي حتى صيف عام 2026.

وحقق ميندي مع نادي تشيلسي 3 ألقاب وهي: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما فاز بلقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب السنغالي في 2022.

يذكر أن ميندي أيضًا فاز بلقب أفضل حارس في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2021.

 

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