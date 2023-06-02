تفاصيل عرضي الهلال وإنتر ميامي لـ ميسي

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تترقب الجماهير حسم مستقبل نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الرياضي الجديد، بعد تلقيه أكثر من عرض مؤخرًا.
وينتهي تعاقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم 30 يونيو الجاري، ويستعد لظهوره الأخير أمام كليرمون، يوم غد السبت، في ختام منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.
وأشارت صحيفة “سبورت” إلى أن الوجهات المحتملة لميسي، يتصدرها إنتر ميامي الأمريكي بنسبة 40%، ثم الهلال بـ35%، يليه العودة إلى صفوف نادي برشلونة بنسبة وصلت إلى 25%.
وأوضحت أنه في الوقت الذي تسعى فيه إدارة برشلونة في الحصول على الضوء الأخضر من الليغا بشأن الخطة المالية الخاصة بهم، قبل الدخول في سوق الانتقالات، يدرس ليونيل الخيارات المتاحة أمامه لحسم مستقبله.
وأضافت “سبورت”، أن ميسي يملك عرضين من الهلال وإنتر ميامي، حيث يأمل الفريق الأمريكي في التعاقد معه لمدة 4 مواسم، مقابل 50 مليون يورو في العام الواحد، مشددة على أنه مهتم بضم النجم الأرجنتيني وسيرجيو بوسكيتس أيضًا.
ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النجم الأرجنتيني تلقى عرضًا مميزًا من الهلال بـ400 مليون يورو في موسمين؛ الأمر سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في التاريخ، بجانب العديد من المميزات الأخرى.