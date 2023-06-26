Icon

حالة تأهب وجاهزية لبث ترجمة خطبة عرفة من مسجد نمرة غدًا Icon أمن المنشآت تدعو الحجيج للالتزام بالتصاريح والجداول الزمنية لصعود القطار Icon سعود الطبية للأهالي: هيئوا أطفالكم نفسيًا لمشهد ذبح الأضاحي Icon انتعاش الأسواق الشعبية بجازان مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك Icon تفاصيل عرض الأهلي لـ فيرمينو Icon عقار الإسكندرية المنهار.. عمليات الإنقاذ تتواصل Icon مانشستر سيتي متمسك باستمرار رياض محرز Icon 9 آلاف عربة عادية وكهربائية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج Icon أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال Icon تقارير عالمية تشيد بموسم حج استثنائي لاستقباله مليوني حاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد نهاية عقده مع ليفربول

تفاصيل عرض الأهلي لـ فيرمينو

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
تفاصيل عرض الأهلي لـ فيرمينو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يفاوض فيرمينو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي يجري محادثات مع فيرمينو، ولا زالت المفاوضات جارية، حيث ينتظر الراقي القرار النهائي للاعب البرازيلي، لحسم انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف.

قد يهمّك أيضاً
سلاح الجو البريطاني يعلن اعتراض طائرتين تابعتين للبحرية الروسية

سلاح الجو البريطاني يعلن اعتراض طائرتين تابعتين للبحرية الروسية

لقطات من صحن المطاف في سابع أيام ذي الحجة

لقطات من صحن المطاف في سابع أيام ذي الحجة

فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @FabrizioRomano

وأضاف فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يخطط الأهلي لحجز الكشف الطبي الخاص بفيرمينو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، في حالة حصولهم على الضوء الأخضر من اللاعب”.

واختتم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، حديثه قائلًا: “عرض النادي السعودي على المهاجم البرازيلي عقدًا لمدة 3 سنوات ينتهي في يونيو 2026، ويأمل الأهلي أن يجرى الكشف الطبي بين الأربعاء والجمعة”.

روبرتو فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر forbes

الرحيل عن ليفربول

وارتبط اسم فيرمينو مؤخرًا بناديي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى عروض أخرى من الدوري الإنجليزي والتركي والبرازيلي، ولكن لم تتطور المحادثات مع أي ناد حتى الآن.

ورحل صاحب الـ31 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما يسهل من التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.

روبرتو فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر premierleague

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر
غرائب

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته...

غرائب
حريق في وادي نمار بالرياض
السعودية اليوم

حريق في وادي نمار بالرياض

السعودية اليوم
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
الرياضة

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى...

الرياضة
تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان
السعودية اليوم

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي...

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو
العالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب...

العالم
مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض
السعودية اليوم

مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski...

السعودية اليوم
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى...

آخر الاخبار
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار