تفاصيل عرض الأهلي لـ فيرمينو

دخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يفاوض فيرمينو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي يجري محادثات مع فيرمينو، ولا زالت المفاوضات جارية، حيث ينتظر الراقي القرار النهائي للاعب البرازيلي، لحسم انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف.

وأضاف فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يخطط الأهلي لحجز الكشف الطبي الخاص بفيرمينو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، في حالة حصولهم على الضوء الأخضر من اللاعب”.

واختتم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، حديثه قائلًا: “عرض النادي السعودي على المهاجم البرازيلي عقدًا لمدة 3 سنوات ينتهي في يونيو 2026، ويأمل الأهلي أن يجرى الكشف الطبي بين الأربعاء والجمعة”.

الرحيل عن ليفربول

وارتبط اسم فيرمينو مؤخرًا بناديي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى عروض أخرى من الدوري الإنجليزي والتركي والبرازيلي، ولكن لم تتطور المحادثات مع أي ناد حتى الآن.

ورحل صاحب الـ31 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما يسهل من التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.