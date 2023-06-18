تفاصيل عرض النصر لحكيم زياش

يبدو أن نجم تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش حسم موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الصيف.

زياش متحمس لعرض النصر

وأكدت شبكة “فوت ميركاتو”، أن زياش الذي كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح على بُعد خطوة من اللعب في دوري روشن السعودي.

وكشفت الشبكة الفرنسية، قبل قليل، عن تفاصيل العرض الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لضم حكيم زياش، حيث سيحصل على 12 أو 13 مليون دولار سنويًا.

وأوضحت أن زياش يحصل مع تشيلسي الإنجليزي حاليًا على 6 ملايين دولار في العام الواحد، الأمر الذي ساهم في إقناعه بقبول عرض نادي النصر، واللعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سوف يُسافر إلى لندن، من أجل إنهاء المفاوضات مباشرة مع تشيلسي، والحصول على توقيع حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا.

حكيم زياش يُعاني مع تشيلسي

ويُعاني زياش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، حيث إنه خاض 904 دقيقة فقط مع في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.

ولا يُعد زياش النجم الوحيد القريب من مغادرة صفوف تشيلسي هذا الصيف، حيث تُشير التقارير إلى رحيل الثنائي السنغالي، حارس المرمى إدوارد ميندي، والمدافع كاليدو كوليبالي.