تفاصيل عقد حكيم زياش مع النصر

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أصبح النجم المغربي حكيم زياش قريبًا من الانتقال لنادي النصر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” إن زياش صاحب الـ30 عامًا سيُجري الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.
وأضاف أن قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعهم لتشيلسي كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.
ويمتد عقد حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحد جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.
ويُعاني زياش مع تشيلسي، حيث إنه خاض 904 دقائق فقط في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.