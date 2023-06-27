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تفاصيل عقد روبيرتو فيرمينو مع الأهلي

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
تفاصيل عقد روبيرتو فيرمينو مع الأهلي
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق.

وقال الإعلامي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب البرازيلي سينضم إلى الأهلي كصفقة انتقال حر، والصفقة في مرحلتها الأخيرة، العقد مستمر مع الأهلي حتى صيف 2026 وسيحصل على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو”.

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فيرمينو قريب من دوري روشن

وارتبط اسم فيرمينو مؤخرًا بناديي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى عروض أخرى من الدوري الإنجليزي والتركي والبرازيلي، ولكن لم تتطور المحادثات مع أي نادٍ حتى الآن، الأمر الذي يُقربه من دوري روشن.

روبيرتو فيرمينيو - ليفربول ضد بورنموث

ورحل النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما يسهل من التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.

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