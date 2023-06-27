تفاصيل عقد روبيرتو فيرمينو مع الأهلي مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية الحجاج ينفرون إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في خدمة الحجاج بمشعر عرفة ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان 3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق.
وقال الإعلامي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب البرازيلي سينضم إلى الأهلي كصفقة انتقال حر، والصفقة في مرحلتها الأخيرة، العقد مستمر مع الأهلي حتى صيف 2026 وسيحصل على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو”.
وارتبط اسم فيرمينو مؤخرًا بناديي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى عروض أخرى من الدوري الإنجليزي والتركي والبرازيلي، ولكن لم تتطور المحادثات مع أي نادٍ حتى الآن، الأمر الذي يُقربه من دوري روشن.
ورحل النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما يسهل من التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.