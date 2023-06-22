تفاصيل عقد غوندوغان مع برشلونة

بات النجم الألماني إلكاي غوندوغان على بُعد خطوة من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

غوندوغان وقع لبرشلونة لموسمين

وكشف البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنجيتو”، عن بعض التفاصيل المالية في عقد غوندوغان مع برشلونة، حيث سيحصل مع الفريق الكتالوني على راتب صافٍ تبلغ قيمته 10 ملايين يورو في الموسم.

وأشار الصحافي جوزيه ألفاريز، عبر برنامج الشيرنجيتو، إلى أن غوندوغان وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حيث سيُمثله لمدة عامين حتى يونيو 2025 مع خيار التمديد لعام آخر.

وواصل جوزيه ألفاريز تصريحاته بشأن صفقة نجم مانشستر سيتي، قائلًا: “كما حصل مسؤولو نادي برشلونة على الموافقة النهائية من رابطة الليغا على تسجيل اللاعب الألماني كصفقة جديدة في صفوف الفريق بالموسم الرياضي الجديد”.

نهاية التعاقد مع السيتي

وينتهي عقد غوندوغان صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، يوم 30 يونيو الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق حول التجديد، ليرتبط اسمه بأكثر من نادٍ.

وكان اسم اللاعب الألماني قد ارتبط الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث أكدت تقارير أن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي لضمه إلى صفوفه هذا الصيف، قبل أن تُشير التقارير إلى توقيعه لبرشلونة بالأمس.