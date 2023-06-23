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اللاعب السنغالي قريب من ترك تشيلسي

تفاصيل عقد كاليدو كوليبالي مع الهلال

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
تفاصيل عقد كاليدو كوليبالي مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نادي الهلال قريبًا من التعاقد مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي نجم دفاع فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الهلال سيتعاقد مع المدافع السنغالي لمدة 3 مواسم مقبلة وذلك حتى صيف عام 2026.

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كاليدو كوليبالي يقترب من الهلال 

وخلال الساعات القليلة المقبلة، سيعلن أزرق الرياض عن إتمام صفقة اللاعب السنغالي.

كاليدو كوليبالي

يذكر أن اللاعب السنغالي تُوج بكأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب بلاده على حساب منتخب مصر في فبراير من عام 2022 كما شارك في مونديال 2022 حيث وصل منتخب السنغال إلى دور الـ16 في البطولة.

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